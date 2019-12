Energia: Sudan-Sud Sudan, accordo su transito petrolio prorogato fino al marzo 2022 (2)

- Secondo i termini dell'accordo di cooperazione firmato tra Guba e Khartum nel 2012, il Sud Sudan deve pagare al Sudan una tassa di 24 dollari al barile in commissioni di transito e un accordo finanziario di transizione pari a 3 miliardi di dollari ogni tre anni. Nell'agosto 2013 il Sud Sudan ha accettato di pagare a Khartum 9,10 di dollari al barile per il petrolio prodotto nello stato del Nilo Superiore e 11 dollari per quello prodotto dello stato dell'Unità, che produce circa il 20 per cento del petrolio del Sud Sudan. Juba ha anche accettato di pagare l'Assistenza finanziaria transitoria (Tfa) alla media delle tariffe di trasporto del petrolio concordate. Il Sud Sudan, prevede l'accordo, dovrebbe inoltre rifornire quotidianamente la raffineria di Khartum e la stazione di Um-Dabakir con 28 mila barili di petrolio greggio. Prima dello scoppio del conflitto, nel dicembre 2013, il Sud Sudan produceva circa 350 mila barili al giorno mentre attualmente produce 135 mila barili. Il paese finanzia con il petrolio circa il 98 per cento delle sue spese fiscali, nonostante diversi sforzi e tentativi siano stati messi in atto per sviluppare entrate alternative. (Res)