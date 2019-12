Brasile: Bolsonaro concede indulto di Natale a poliziotti condannati per "eccesso di colpa" (3)

- Secondo quanto riportato nel testo, la misura non potrà essere concessa a quegli agenti che abbiano commesso reati compresi in una lista di 38 crimini specifici, tra i quali omicidio, stupro, tortura, crimini legati a organizzazioni criminali, terrorismo, traffico di droga, possesso illegale di armi da fuoco, corruzione, lesioni corporali intenzionali di natura molto grave e seguite da morte, genocidio, corruzione di minori, appropriazione indebita, contrabbando o appropriazione indebita, favoreggiamento della prostituzione minorile, sfruttamento sessuale e pedofilia. Il perdono giudiziario non si applicherà anche alle sanzioni accessorie del Codice penale militare, che include ad esempio la perdita di brevetto o l'espulsione dalle forze armate. (segue) (Brb)