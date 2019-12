Brasile: Bolsonaro concede indulto di Natale a poliziotti condannati per "eccesso di colpa" (4)

- Oltre ai benefici per gli agenti di polizia, ci sarà anche un perdono "umanitario" che varrà per tutti i prigionieri, brasiliani o stranieri, condannati entro mercoledì 25 dicembre, che abbiano certificato le seguenti condizioni mediche: paraplegia, quadriplegia, cecità, malattia grave permanente che impone una grave limitazione dell'attività e richiede assistenza continua che non può essere fornita nell'istituto penale o in malattie gravi come il cancro o l'Aids in fase terminale. (segue) (Brb)