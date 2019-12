Brasile: Bolsonaro concede indulto di Natale a poliziotti condannati per "eccesso di colpa" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indulto per i poliziotti era stato annunciato dal presidente Bolsonaro lo scorso 29 agosto. Il capo di stato aveva affermato di voler dare la libertà ai poliziotti "ingiustamente imprigionati a causa della pressione della stampa". "Aspettate un po', entro fine anno sceglierò di concedere l'indulto ai colleghi della polizia ingiustamente arrestati a causa della pressione mediatica. Spero che mi segnaliate i nomi di tutti quelli che dovrei liberare, così da poterli rimettere in servizio in strada", aveva affermato il presidente nel corso di una trasmissione dal vivo sul suo profilo Facebook il 29 agosto. (Brb)