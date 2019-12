Cina-Russia: ministro Esteri Wang, prosegue sviluppo della cooperazione in diversi settori

- Quest'anno ricorre il 70mo anniversario dei legami diplomatici tra Cina e Russia e le relazioni bilaterali sono state rafforzate in diverse aree. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso della consueta intervista di fine anno con l'emittente televisiva cinese "Cgtn". Wang ha spiegato che, innanzitutto, che il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo russo Vladimir Putin, con la loro visione e determinazione politica, hanno aggiornato le relazioni Cina-Russia in un partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era. "Questo rafforzamento ha portato la fiducia politica tra le due parti a un livello senza precedenti", ha precisato Wang. (segue) (Cip)