Cina-Russia: ministro Esteri Wang, prosegue sviluppo della cooperazione in diversi settori (2)

- In secondo luogo, il ministro ha citato la cooperazione pratica. "Sono stati compiuti progressi regolari nella creazione di sinergie tra la Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della Seta) e l'Unione economica eurasiatica. Progressi costanti sono stati fatti in importanti progetti bilaterali in materia di energia, aviazione, spazio e connettività. Il gasdotto della rotta est è entrato in funzione. Il commercio bilaterale ha superato i 100 miliardi di dollari statunitensi", ha sottolineato Wang. (segue) (Cip)