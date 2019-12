Legge Bilancio: D'Incà, bene approvazione, impedito esercizio provvisorio che voleva Lega

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, commenta l'approvazione della manovra 2020 e su Twitter scrive: "Siamo riusciti a mantenere le promesse e a impedire che il Paese finisse in esercizio provvisorio, come volevano Salvini e la Lega. Ringrazio tutti i parlamentari della maggioranza e il governo che hanno lavorato responsabilmente per il bene del Paese". (Rin)