Bosnia: Ue, 2020 anno importante dopo formazione governo

- L'Unione europea esprime soddisfazione per la nomina del nuovo Consiglio dei ministri bosniaco dopo oltre un anno di stallo politico seguito alle elezioni dell'ottobre 2018. Una nota del Servizio europeo per l'azione esterna sottolinea che questo passo "apre la strada al rinnovato impegno dei partiti politici per permettere il progresso nel percorso di adesione del paese all'Ue". L'Unione europea ricorda che i rapporti con Sarajevo sono in un momento di sfida alla luce della recente opinione approvata dalla Commissione europea e delle 14 priorità legate allo Stato di diritto, ai diritti fondamentali ed alla riforma della pubblica amministrazione. "Il 2020 è un anno importante per la Bosnia Erzegovina visto che si terranno le elezioni locali, incluse quelle a Mostar", si legge nel messaggio che invita con urgenza l'impegno a livello statale per le riforme in campo sociale ed economico per progredire nell'integrazione europea. (segue) (Bos)