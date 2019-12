Bosnia: Ue, 2020 anno importante dopo formazione governo (6)

- Parlando del percorso europeo, Tegeltija ha affermato che si tratta di "un processo di riforme in tutti i settori della società: dobbiamo essere pronti a soddisfare una serie di criteri". Il nuovo premier ha inoltre dichiarato che "è necessario attuare la collaborazione interna al fine di garantire la sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la crisi dei migranti e il terrorismo". Tegeltija ha annunciato l'approvazione della revisione della strategia per processare i crimini di guerra e "l'affrontamento del problema della corruzione". Il neo capo di governo ha detto di volere "avviare la prassi di incontri con i premier dei governi delle due entità del paese, al fine di superare i problemi dialogando". (segue) (Bos)