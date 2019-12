Bosnia: Ue, 2020 anno importante dopo formazione governo (9)

- Dodik ha dichiarato ai giornalisti di aver "imparato che a Sarajevo le cose non sono mai terminate fino all'ultimo momento" e ha spiegato che il suo partito è pronto a nominare i ministri e che lo stesso vale per l'Unione democratica croata (Hdz), mentre i problemi potrebbero sorgere nella nomina dei ministri in rappresentanza del popolo bosniaco musulmano. Dodik ha detto che "il Partito d'azione democratica (Sda, il primo partito tra i bosniaci musulmani) ha concordato una coalizione con il Fronte democratico e l'Alleanza per un futuro migliore (altri due partiti bosniaci musulmani) con cui potrebbe trovare dei problemi per la nomina dei ministri, cosa che potrebbe rallentare la formazione del governo". Dodik ha inoltre anticipato che i serbi bosniaci "avranno per la prima volta tre incarichi all'interno del consiglio dei ministri: uno da premier e tre da capi dei dicasteri". (Bos)