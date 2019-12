Legge Bilancio: Flati (M5s), ci sono tante misure importanti per famiglie e disabili

- "Abbiamo approvato la manovra, non era scontato visti i tempi che si sono allungati, però ce l’abbiamo fatta e all’interno ci sono tante misure importanti per famiglie, disabili e persone che hanno veramente bisogno". Lo ha affermato, ospite di Radio Cusano Campus, Francesca Flati, deputata del Movimento cinque stelle, componente della commissione Bilancio di Montecitorio e della commissione di Vigilanza Rai. "Nella manovra ci sono anche misure che riguardano archi temporali più lunghi - ha aggiunto la parlamentare -. Abbiamo inserito in questa manovra una serie di stanziamenti dal 2021 al 2034 che diventeranno contributi ai Comuni per far fronte al disagio sociale, al degrado. Reddito di cittadinanza? Contenti che non sia stato toccato. Sul reddito c’è stata una narrazione strumentale e distorsiva. Dobbiamo ricordare che stiamo parlando di persone che hanno difficoltà oggettive, lo Stato doveva fare qualcosa per questi 5 milioni di poveri. E' fondamentale - ha concluso Flati - avere una misura del genere".(Rin)