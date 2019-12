Trasporto aereo: compagnie cambogiane lanciano nuove rotte verso la Cina (2)

- Il numero di voli diretti con la Cina è cresciuto notevolmente. Gli aeroporti cambogiani ora gestiscono circa 500 voli da e per destinazioni in Cina ogni settimana, secondo un rapporto del Segretariato di Stato per l'aviazione civile (Ssca). La Ssca ha affermato che Phnom Penh è collegata per via aerea con 23 città cinesi, mentre la provincia nord-occidentale di Siem Reap e la provincia sud-occidentale di Preah Sihanouk sono collegate rispettivamente a 23 e 15 destinazioni in quel paese. (segue) (Cip)