Trasporto aereo: compagnie cambogiane lanciano nuove rotte verso la Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 19 compagnie aeree effettuano rotte tra i due paesi, ha detto la Ssca, aggiungendo che 14 di queste compagnie aeree sono cinesi e il resto è locale. La Cina continua ad essere la più grande fonte di turisti per la Cambogia; secondo l'ultimo rapporto del Ministero del Turismo, la Cambogia ha accolto oltre 2 milioni di turisti cinesi nei primi 10 mesi del 2019, con un aumento del 24,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Durante quel periodo, i cittadini cinesi hanno rappresentato il 38 per cento di tutti gli arrivi stranieri. Il ministero mira ad accogliere 3 milioni di turisti cinesi all'anno entro il 2020, 5 milioni entro il 2025 e 8 milioni entro il 2030. (Cip)