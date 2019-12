Trasporto aereo: aumentati collegamenti aerei tra Taiwan e Cina continentale per vacanze 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree taiwanesi e cinesi hanno confermato i piani per incrementare il numero di voli di collegamento fra Taiwan e la Cina continentale per le imminenti vacanze del Capodanno lunare. Lo ha riferito oggi l'Amministrazione aeronautica civile (Caa) in una nota. Come negli anni passati, anche quest'anno non è stato fissato alcun limite al numero totale di voli aggiuntivi durante il periodo festivo tra l'11 gennaio e l'8 febbraio 2020. Ma i limiti sui voli aggiuntivi sono stati applicati a quattro destinazioni - l'Aeroporto di Shanghai Pudong (147 voli), Canton (nove), Shenzhen (23) e Hangzhou (17) - a causa dell'elevato numero di voli già programmati per quelle città. (segue) (Cip)