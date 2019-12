Trasporto aereo: aumentati collegamenti aerei tra Taiwan e Cina continentale per vacanze 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun limite è stato posto su voli aggiuntivi per Pechino perché nessuna compagnia aerea ha presentato una richiesta di servizio aggiuntivo per la capitale cinese, secondo il Caa. Inoltre, gli aeroporti cittadini Taipei Songshan Airport e Shanghai Hongqiao Airport non accetteranno ulteriori voli tra Taiwan e Cina durante il periodo, ha affermato il Caa. Con le consultazioni sulle richieste di voli extra completate, le autorità dell'aviazione civile delle due parti hanno in programma di approvare le richieste ricevute prima del 31 dicembre per dare ai viaggiatori il tempo di fare piani di viaggio. (segue) (Cip)