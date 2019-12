Trasporto aereo: aumentati collegamenti aerei tra Taiwan e Cina continentale per vacanze 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, sono state anche condotte trattative con le autorità cinesi per organizzare voli extra per i cittadini di Taiwan con sede in Cina per tornare a casa per le elezioni presidenziali e legislative dell'11 gennaio di Taiwan. Il Caa ha spiegato che le domande saranno presto approvate per soddisfare la domanda di passeggeri di Taiwan durante il periodo elettorale. Al momento, ci sono attualmente tra i 550 e i 600 voli diretti a settimana tra Taiwan e la Cina. (Cip)