Cina: Guangdong e Macao approfondiscono cooperazione finanziaria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una conferenza stampa all'inizio di dicembre, il portavoce del ministero del Commercio cinese, Gao Feng, ha affermato che il volume degli scambi tra la Cina continentale e la Regione amministrativa speciale di Macao è stato pari a 17,59 miliardi di yuan (circa 2,5 miliardi di dollari) durante i primi dieci mesi dell'anno, con un aumento del 5,5 per cento su base annua. La cooperazione economica e commerciale tra la terraferma e Macao si è rafforzata in modo significativo dal ritorno di Macao nella madrepatria nel 1999, ha spiegato Gao. Nel 2018, il volume degli scambi tra la Cina continentale e Macao ha raggiunto i 3,16 miliardi di dollari, più di quattro volte il livello del 1999. (segue) (Cip)