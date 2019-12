Iraq: nuove proteste notturne a Baghdad e in altre città

- Si sono registrate nella notte nuove manifestazioni in diverse città dell'Iraq, in particolare nella capitale Baghdad, in segno di protesta contro i nomi proposti per la formazione del nuovo governo, che secondo i manifestanti sono composti da personalità vicine all'Iran. Diverse manifestazioni sono sono svolte in varie città irachene per protestare contro il tentativo del presidente della Camera dei rappresentanti, il sunnita Mohammed Al Halbusi, di far passare i candidati dei partiti vicini all'Iran per la guida del governo. Alcuni manifestanti in piazza Tahrir a Baghdad hanno espresso sostegno ai candidati dei partiti dell'opposizione come Asaad Al Eidani, governatore di Bassora, e Abdul Hussein Abtan, ex ministro dello Sport. I dimostranti hanno bloccato l'autostrada Muhammad al Qasim, che è una delle autostrade più grandi e importanti nel centro della capitale irachena, e hanno bloccato anche la strada principale che collega la capitale con i governatorati settentrionali nella regione di al Husayniyah. Anche i manifestanti a Bassora, Maysan e Karbala hanno repsinto i candidati presentanti per il governo e hanno chiesto politici indipendenti. Le proteste hanno ripreso loro slancio in Iraq ieri mentre i manifestanti hanno bloccato strade e ponti con pneumatici bruciati nel sud del paese, per condannare la classe dirigente, che finora non ha accettato di nominare un nuovo primo ministro. Il comitato direttivo dell'Alleanza delle forze sunnite irachene si è riunito ieri a Baghdad, guidato dal presidente del parlamento Mohammed Al Halbusi e Muhammad Tamim, e ha deciso all'unanimità di dare vita ad una nuova alleanza politica per presentare un nuovo candidato come primo ministro. (segue) (Irb)