Iraq: nuove proteste notturne a Baghdad e in altre città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto uomini armati hanno ucciso un attivista civile nella provincia di Dhi Qar, nel sud dell'Iraq. Lo riferiscono fonti locali ad "Agenzia Nova". Le fonti hanno confermato che gli uomini armati hanno ucciso questa mattina l'attivista Ahmed Al Asmi, e poi sono fuggiti. Una fonte della sicurezza del Governatorato di Dhi Qar ha dichiarato che i manifestanti hanno chiuso quattro ponti vitali, nel centro di Nassiriya, nell'ambito delle proteste in corso contro il governo. "Un certo numero di manifestanti ha chiuso 4 ponti vitali nel centro di Nassiriya, per protestare contro l'incapacità del governo di rispondere alle loro richieste e per fare pressione sulla Camera dei rappresentanti affinché approvi una legge elettorale equa e giusta" ha spiegato. La città di Nassiriya e altre regioni del Governatorato di Dhi Qar stanno assistendo a dimostrazioni dallo scorso 25 ottobre, intervallate dal rogo di diverse sedi di partito appartenenti a fazioni armate e dal blocco delle strade, che hanno provocato scontri con numerose vittime. (Irb)