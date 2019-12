Roma: controlli Polizia ferroviaria su treni e stazioni Lazio, due arresti e diciassette denunce

- Due persone arrestate, 4.046 persone identificate, di cui 17 denunciate in stato di libertà; 91 pattuglie impiegate a bordo treno e 468 in stazione; 213 treni scortati e 16 contravvenzioni amministrative elevate, di cui 9 al regolamento di Polizia Ferroviaria. Questo il bilancio dell'attività della Polizia ferroviaria del compartimento per il Lazio nel corso della settimana scorsa. Nel dettaglio lo scorso 16 dicembre una cittadina straniera è stata sorpresa all'interno di un locale commerciale della stazione Termini con alcuni capi di abbigliamento ai quali aveva asportato la placca antitaccheggio. Avvicinata dai poliziotti avvisati dal personale dell'attività commerciale, è stata sottoposta ad un controllo e denunciata in stato di libertà per il reato di tentato furto. (segue) (Rer)