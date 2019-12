Roma: controlli Polizia ferroviaria su treni e stazioni Lazio, due arresti e diciassette denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 dicembre, invece, un cittadino straniero è stato denunciato in stato di libertà per essere stato sorpreso a camminare, nei pressi della stazione di Orte, lungo la linea ferroviaria Roma-Firenze causando il blocco temporaneo della circolazione. Nella stessa giornata, un cittadino italiano è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato di una borsa, sempre all'interno della stazione Termini. E' del 18 dicembre il caso di un cittadino italiano arrivato a Termini a bordo di un treno su cui ha viaggiava senza biglietto, molestando il personale di bordo. Rintracciato dai poliziotti all'arrivo del convoglio, l'uomo ha opposto resistenza ed oltraggiato gli agenti che dunque lo hanno denunciato in stato di libertà. A carico dell'uomo, oltre a numerosi precedenti, anche un foglio di via obbligatorio dal comune di Roma. Sono stati invece arrestati il 19 dicembre, nei pressi della stazione Termini, due stranieri sorpresi a vendere droga ad un altro cittadino straniero. Allarmati dal fare sospetto dei due, gli agenti hanno notato lo scambio di droga e dopo poco hanno fermato l'acquirente e arrestato i due. (segue) (Rer)