Roma: controlli Polizia ferroviaria su treni e stazioni Lazio, due arresti e diciassette denunce (3)

- Il 20 dicembre, una cittadina romena è stata denunciata perché risultata inottemperante al foglio di via obbligatorio dal comune di Roma. Episodio che si è ripetuto anche nella giornata del 22 dicembre. Sempre il 22 dicembre due straniere di etnia rom sono state denunciate per furto in concorso di un articolo esposto all'interno di un negozio della stazione Termini. Le due sono state incastrate grazie alle telecamere di sorveglianza. E' stata invece denunciata in stato di libertà per estorsione una cittadina straniera già nota per la sua attività di mendicità ed accattonaggio in stazione. La donna, dopo aver aiutato un gruppo di turisti stranieri ad acquistare dei biglietti attraverso le macchinette automatiche, pretendeva in cambio 50 euro. Gli agenti, avvisati dell'accaduto dal malcapitato, hanno rintracciato la donna all'interno dello scalo romano. (Rer)