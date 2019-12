Tunisia: "Al Jazeera", "scioccante" la decisione di Jemli su governo indipendente

- Il primo ministro tunisino designato, Habib Jemli, ha riconosciuto il fallimento dei negoziati con le parti coinvolte nella formazione del governo, annunciando durante una conferenza stampa la sua intenzione di formare un governo di competenze nazionali indipendenti, escludendo tutti i partiti dopo consultazioni che sono durate per più di un mese. La posizione di Jemli - che alcuni circoli politici hanno definito "scioccante" - arriva giorni dopo che ha annunciato un accordo iniziale per formare un governo politico. Il primo ministro designato aveva convocato una conferenza stampa urgente ieri sera, dopo aver interrotto un incontro convocato dal presidente Kais Saeid con i capi dei partiti interessati alla formazione del governo (il movimento Ennahda, la Corrente democratica, il Movimento popolare e Tahya Tounes) nel tentativo di portare a termine le consultazioni per formare un governo. (Tut)