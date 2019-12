Repubblica Centrafricana: scontri armati fra gruppi rivali ad Amdafock, diversi morti

- La città di Amdafock, situata nel nord-est della Repubblica Centrafricana, al confine con il Sudan, è stata teatro per diversi giorni di violenti combattimenti tra il Fronte popolare per la rinascita della Repubblica Centrafricana (Fprc) e il Movimento dei liberatori per la giustizia dell'Africa centrale (Mlcj) per il controllo della città che rappresenta un importante snodo per il contrabbando di armi e merci. È quanto riferito dai rispettivi gruppi armati, che parlano di diverse vittime negli scontri, bilancio che tuttavia non è stato confermato da fonti ufficiali. Nel settembre scorso i combattenti del Fprc sono stati estromessi da Amdafock e dalla città di Birao, situata a 60 chilometri di distanza, da elementi del Mlcje armati al termine di combattimenti che avevano causato la morte di almeno 20 persone secondo la Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (Minusca). Da allora sporadici scontri hanno continuato ad alimentare le tensioni tra i due gruppi e ora la Fprc è passata all'offensiva per riprendere Amdafock, prima che l’Mlcj lanciasse la controffensiva. La Repubblica Centrafricana è scivolata in un vortice di violenze culminato nel 2013 nel colpo di stato che ha portato alla destituzione del presidente Francois Bozizé ad opera di ribelli a maggioranza musulmana, assistiti da mercenari provenienti dal Ciad e dal Sudan. (segue) (Res)