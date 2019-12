Tunisia: premier designato Jemli "presto" in parlamento con il "governo degli indipendenti"

- Il premier tunisino designato, Habib Jemli, ha smentito di aver consultato il movimento islamico Ennahda, partito vincitore delle elezioni legislative dello scorso ottobre, nella scelta che lo ha portato ad annunciare la formazione di un governo di “competenze nazionali indipendenti”. Ex sottosegretario all’Agricoltura, 60 anni, Jemli ha annunciato ieri in una conferenza stampa indetta dopo un colloquio con il presidente della Repubblica, Kais Saied, la decisione di dar vita ad un governo di “competenze nazionali indipendenti da tutti i partiti politici”, incluso il movimento Ennahda che pur aveva indicato lo stesso Jemli come premier designato. Il primo ministro incaricato ha chiarato che il presidente Saied “non era a conoscenza di ciò che stava accadendo dietro le quinte sulla formazione del governo”, spiegando che i colloqui con il capo dello Stato erano tesi a discutere “dei portafogli della Difesa e degli Affari esteri (responsabilità del presidente della Repubblica), secondo la Costituzione tunisina". "Andrò in parlamento con il governo che annuncerò presto, senza alcuna copertura politica", ha detto Jemli dopo circa un mese di consultazioni con i partiti, i rappresentanti delle principali organizzazioni nazionali, nonché personalità e competenze esterne alla politica. Jemli si è inoltre detto "sorpreso” dal fallimento dei negoziati con i quattro partiti politici (Ennahda, Movimento popolare, Corrente democratica e Tahya Tounes) nonostante si fosse giunti alla fase di “presentazione delle candidature per i portafogli ministeriali”. (segue) (Tut)