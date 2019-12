Tunisia: premier designato Jemli "presto" in parlamento con il "governo degli indipendenti" (2)

- La scelta di optare per un governo di “indipendenti”, ha aggiunto il premier designato, è motivata dal fatto che "alcuni partiti politici mantengono posizioni estreme, nonostante le concessioni fatte in diverse occasioni per garantire la formazione del governo il più presto possibile". Jemli ha sottolineato che la sua idea iniziale era quella di formare un governo "performativo" composto da competenze nazionali in grado di risolvere i problemi del paese, senza affiliazione politica, con un numero "simbolico" di ministri affiliati ai partiti. Da parte sua, il segretario generale del Movimento popolare, partito di sinistra tunisino, Zuhair al Maghzawi, ha affermato in una nota che il prossimo governo tunisino non sarà "non un governo di competenze", come ha dichiarato Jemli, ma piuttosto "una grande bufala e menzogna: sarà il governo del movimento Ennahda e di Qalb Tounes (il partito del magnate dei media Nabil Karoui)", ed è per questo motivo che il Movimento popolare e il blocco democratico hanno scelto l'opposizione. (Tut)