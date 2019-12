Usa-Russia: ex segretario di Stato Sullivan presta giuramento come ambasciatore a Mosca

- Il diplomatico statunitense ed ex segretario di Stato, John Sullivan, ha prestato giuramento come nuovo ambasciatore degli Usa in Russia. A confermarlo nella serata di ieri il segretario di Stato Mike Pompeo. "Onorato del giuramento di John Sullivan come nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Russia", ha scritto Pompeo su Twitter. "Sono fiducioso che John guiderà efficacemente gli sforzi per rafforzare la cooperazione e costruire relazioni costruttive con la Russia". (Was)