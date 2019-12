Legge Bilancio: tra polemiche e bagarre la Camera approva in via definitiva il testo

- Un via libera definitivo alla legge di Bilancio da 32 miliardi di euro avvenuto tra polemiche e tensioni, quello andato in scena a notte fonda, poco prima delle 5, nell’emiciclo di Montecitorio. I sì sono stati 312, i no 153, 2 gli astenuti. In Aula, al momento della votazione, era presente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E' stata una vera e propria maratona notturna scandita dall'esame di centina di ordini del giorno, con tanto di bagarre, avvenuta quando i deputati di Fratelli d'Italia hanno interrotto l'intervento del collega pentastellato Leonardo Donno e hanno esposto uno striscione con su scritto: "M5s parlava di rivoluzione, ora pensa solo a mangiare il panettone". Il presidente dell'Assemblea, Roberto Fico, è stato, quindi, costretto ad intervenire per espellere l'esponente di Fd'I Federico Mollicone. Quanto alle misure contenute nella manovra economica, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, intervistato da "la Repubblica", osserva che "oltre a disattivare completamente l'aumento dell'Iva, che è il compito principale che ci era stato affidato, riduciamo le tasse sul lavoro aumentando gli stipendi netti in busta paga, rilanciamo gli investimenti con un focus speciale su ambiente e occupazione, sosteniamo il welfare a partire da sanità e famiglia con gli asili nido". "Missione compiuta", scrive su Twitter in merito all'approvazione definitiva del provvedimento, il viceministro al Mef, Antonio Misiani. Sempre su Twitter la responsabile della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, afferma che "abbiamo approvato una manovra che disinnesca le clausole Iva, taglia le tasse sul lavoro, stanzia molte risorse per la famiglia e sostiene la conversione green. Diamo respiro anche alla Pa, gettando le basi per il rilancio con tanti nuovi concorsi e più spazio ai giovani". (Rin)