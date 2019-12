Libia: Misurata smentisce trattative con Haftar

- Il comandante dell'intelligence militare della regione centrale della Libia, che è affiliato al Governo di accordo nazionale, Ibrahim Bait Al Mal, ha affermato che non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte di alcuna delegazione della città di Misurata per dialogare con il generale Khalifa Haftar, leader dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Parlando al canale televisivo libico "Libya Al Ahrar", Al Mal ha riservato parole al vetriolo per Ahmed Al Mismari, portavoce dell’Lna, definito come “portavoce delle minacce a Misurata” in riferimento ai sedicenti “ultimatum” lanciati da Mismari in conferenza stampa contro le forze misuratine: "Non è diverso dalla minaccia formulata dallo Stato contro la città da parte del regime di Muammar Gheddafi", ha commentato Al Mal. Era stato lo stesso Al Mismari a parlare di una delegazione di Misurata in visita a Bengasi per negoziare con Haftar. Sulla vicenda è intervento anche il Misurata Alert Room, negando l'esistenza di qualsiasi comunicazione dalla città con l'Esercito nazionale libico. "Haftar e i suoi seguaci stanno perseguendo una fuorviante politica di menzogna allo scopo di seminare discordia tra i libici che respingono il governo militare", si legge in una nota congiunta di Misurata, ripresa dal sito web “Libya Akhbar". (Lit)