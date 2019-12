Romania: governo Orban pone fiducia sulla bozza legge di bilancio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania ha posto la fiducia in parlamento per l'approvazione della bozza della legge di bilancio, in quella che rappresenta "una prima" nella politica del paese dell'Europa centro-orientale. Il governo del premier Ludovic Orban ha posto la fiducia anche sulla legge della previdenza sociale e sulle modifiche apportate al decreto d'urgenza 114, tramite cui sono state introdotte tasse supplementari per le compagnie operanti nel settore energetico, delle telecomunicazioni e bancario. Nel discorso tenuto in parlamento, il premier liberale Orban ha precisato che la procedura della fiducia "è democratica ed è prevista nella Costituzione romena" e ha aggiunto che era l'unica soluzione per poter adottare la finanziaria per l'anno prossimo entro la fine di quest'anno. Il capo del governo ha inoltre dichiarato di aver accettato più emendamenti prima di porre la fiducia in parlamento. (segue) (Rob)