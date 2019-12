Romania: governo Orban pone fiducia sulla bozza legge di bilancio 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha reso pubblico anche di aver rinunciato al congelamento ad una somma fissa degli scatti salariali per condizioni speciali di lavoro e al divieto di cumulare la pensione con lo stipendio nel settore pubblico. Le somme stanziate per la salute e l'istruzione aumenteranno l'anno prossimo e sarà garantito il 2 per cento del Pil assegnato alla difesa. Scontenti della decisione dei liberali, i socialdemocratici hanno definito la procedura scelta "un abuso nei confronti della democrazia romena". Secondo un comunicato della Corte costituzionale, alla Corte è stato chiesto di esprimere un parere sui conflitti giuridici istituzionali tra il governo e il parlamento in merito alla bozza della legge di bilancio per il 2020, segnalati dai presidenti del Senato e della Camera. La Corte ha stabilito come scadenza il 10 gennaio affinché le parti in conflitto possano esprimere per iscritto i punti di vista sul contenuto dei conflitti e su eventuali vie d'uscita. (Rob)