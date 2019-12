Hong Kong: governo stanzia sussidi per la promozione del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie di viaggio di Hong Kong potranno accedere a sussidi governativi fino a 50 mila dollari di Hong Kong per l'organizzazione di eco-tour, con l'obiettivo si sostenere l'industria del turismo gravemente colpita dalle proteste degli ultimi mesi. Lo ha annunciato il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Edward Yau, segretario per il Commercio e lo sviluppo economico del governo, ha dichiarato in un comunicato stampa che il programma inizierà il primo gennaio 2020 e durerà inizialmente per sei mesi. Alle agenzie di viaggio verranno forniti 12,85 dollari per ogni cliente che prenota tour ecologici designati. "Speriamo che questo schema fornisca anche assistenza tempestiva al turismo duramente colpito, dove questo piccolo intervento potrebbe incoraggiare più agenti di viaggio o guide turistiche a trascorrere del tempo nell'organizzazione di tali attività per la nostra comunità locale", ha affermato Yau. (segue) (Cip)