Hong Kong: governo stanzia sussidi per la promozione del turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il programma è stato studiato appositamente per le agenzie di viaggio locali che servono i residenti di Hong Kong", ha affermato Yau, aggiungendo che si tratta di un supplemento a un precedente programma per aiutare l'industria del turismo. Il governo aveva precedentemente annunciato un piano per dare alle agenzie di viaggio 15,4 dollari per ogni visitatore che pernotta ad Hong Kong, per lenire l'impatto delle proteste sociali in corso da mesi in città. Il numero di arrivi di visitatori ad Hong Kong ha registrato il calo più marcato in 16 anni nel terzo trimestre del 2019. Solo 11,9 milioni di arrivi di visitatori sono stati registrati nel periodo luglio-settembre, in calo del 26 per cento su base annua, secondo le statistiche ufficiali. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione del segmento relativo al consumo e al turismo è salito a un massimo da tre anni, al 5,2 per cento. Come industria pilastro di Hong Kong, il turismo ha impiegato oltre 250 mila persone e ha contribuito per il 4,5 per cento del Pil all'economia di Hong Kong nel 2017. (segue) (Cip)