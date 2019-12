Hong Kong: governo stanzia sussidi per la promozione del turismo (3)

- All'inizio di dicembre il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, ha annunciato che saranno introdotte ulteriori misure di soccorso per aiutare le imprese e i residenti a superare le difficoltà economiche. "Poiché diversi dati ufficiali attestano la gravità dell'attuale situazione economica, il governo monitorerà attentamente la situazione e attuerà nuove misure di emergenza", ha detto Lam nel corso della conferenza stampa settimanale. Il governo di Hong Kong ha stanziato circa 2,55 miliardi di dollari in totale da agosto, nella speranza di rilanciare l'economia entrata in una recessione tecnica. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, Wong Ka-wo, presidente della Federazione dei ristoranti e delle attività correlate di Hong Kong, ha dichiarato che il settore della ristorazione locale perderà circa 2,17 miliardi di dollari da giugno a dicembre e circa 400 ristoranti hanno chiuso sino ad oggi. "Il tasso di disoccupazione ufficiale nel settore della ristorazione di Hong Kong in ottobre è del 6,1 per cento, ma la mia stima è del 7-7,5 per cento, ovvero quasi 22 mila persone hanno perso il lavoro in ottobre", ha detto il rappresentante di settore. (segue) (Cip)