Hong Kong: governo stanzia sussidi per la promozione del turismo (4)

- Wong ha inoltre espresso la preoccupazione che oltre mille altri ristoranti non potessero sopravvivere all'attuale crisi entro febbraio. Lunedì il segretario finanziario dell'ex colonia britannica, Paul Chan, durante una riunione del Consiglio legislativo, ha affermato che il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong registrerà il suo primo deficit di bilancio negli ultimi 15 anni, a causa del peggioramento dell'ambiente economico generale della città, influenzato dai disordini sociali e dalla crisi commerciali tra Cina e Stati Uniti. "Prevediamo un disavanzo di bilancio per l'esercizio 2019-2020 a causa di un contesto economico sfavorevole, diminuzione delle entrate fiscali e minori entrate da vendita di terreni: si prevede che l'economia si contrarrà dell'1,3 per cento nel 2019 rispetto all'anno scorso", ha affermato Chan. (segue) (Cip)