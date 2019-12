Taiwan: tasso di disoccupazione in sensibile aumento a novembre

- Il tasso di disoccupazione destagionalizzato di Taiwan è aumentato di 0,01 punti percentuali da ottobre al 3,73 per cento a novembre, secondo quanto dichiarato dall'Agenzia statistica dell'isola. L'aumento su base annua è stato dello 0,03 per cento il mese scorso, mentre nei primi undici mesi il tasso di disoccupazione medio si è attestato al 3,74 per cento, in aumento di 0,03 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La fascia demografica tra i 20 e i 24 anni sconta il più alto tasso di disoccupazione, al 12,55 per cento a novembre. Segue la fascia di età compresa tra 15 e 19 anni, per cui il tasso di disoccupazione si è attestato al 9,46 per cento. I laureati hanno scontato un tasso di disoccupazione del 5,42 per cento a novembre, il più alto tra tutti i gruppi in tutti i contesti educativi.(Cip)