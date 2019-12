Imprese: Huawei sviluppa app e servizi che sostituiranno Google entro la fine dell'anno

- La maggior parte delle applicazioni chiave relative ai servizi mobili di Huawei (Hms), come navigazione, pagamento, giochi e messaggistica, saranno pronte entro la fine di dicembre. Lo riferisce un rapporto citato da "Bloomberg". Secondo il rapporto, Huawei intende sviluppare Hms ed è ottimista sulla sostituzione di alcuni servizi Google Mobile Services (Gms) come messaggistica, navigazione, Gmail, Youtube e altri strumenti, entro la fine dell'anno. A fronte del possibile blocco delle forniture hardware e software da parte delle aziende Usa, il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei e il suo sotto marchio Honor hanno istituito un fondo globale da 1 miliardo di dollari con gli sviluppatori di applicazioni indiane per sviluppare la propria suite di servizi mobili simile a Google. Huawei e Honor pagheranno agli sviluppatori di app fino a 17 mila dollari per pubblicare le loro app sulla suite di applicazioni Hms. Secondo "solidot.com", Huawei ha confermato che gli smartphone P40 e P40 Pro previsti per il rilascio nel primo trimestre del prossimo anno saranno preinstallati con Huawei Mobile Services anziché Google Mobile Services (Gms). Yu Chengdong, direttore della divisione consumer business, ha affermato che P40 e P40 Pro eseguiranno Android 10, utilizzeranno il livello di interfaccia Emui di Huawei e sostituiranno Huawei con Gms preinstallato. (segue) (Cip)