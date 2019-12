Imprese: Huawei sviluppa app e servizi che sostituiranno Google entro la fine dell'anno (2)

- Verso la fine di settembre, Huawei Technologies ha lanciato il suo primo smartphone top di gamma privo del supporto ai servizi forniti da Google. Il nuovo apparecchio, battezzato Mate 30, è la risposta al nuovo iPhone di Apple, e fa ancora uso di una variante del sistema operativo open-source di Google, Android, ma senza servizi come il negozio di applicazioni Google Play, Google Maps, Gmail e YouTube. Per la prima volta in assoluto, Huawei non ha fornito informazioni specifiche in merito alla disponibilità del nuovo smartphone al di fuori della Cina, a dimostrazione dei dubbi dell'azienda in merito alle prospettive di vendita al di fuori del mercato domestico. JD.com, la seconda maggior piattaforma di e-commerce cinese, ha aperto i pre-ordini per la nuova serie di smartphone nella giornata di oggi, con spedizione prevista dal 26 settembre. (segue) (Cip)