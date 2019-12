Cina: Pechino si oppone ad affermazioni Usa su libertà religiosa

- La Cina si oppone fermamente all'accusa degli Stati Uniti di limitare la libertà religiosa. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, in richiesta di commento sulla dichiarazione del Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che elenca la Cina e altri otto paesi come paesi attenzionati in tal senso. "La Cina si oppone fermamente al comportamento infondato degli Stati Uniti. Il governo cinese protegge la libertà di credo religioso dei suoi cittadini in conformità con la legge", ha detto il portavoce. Geng ha ricordato che a Cina ospita quasi 200 milioni di credenti religiosi, tra cui oltre 20 milioni di musulmani e circa 5.500 gruppi religiosi, oltre a 140mila luoghi registrati per attività religiose. "Questi fatti di base non possono essere imbrattati da nessun politico statunitense", ha affermato Geng. "Il popolo cinese è nella posizione migliore per valutare lo stato di libertà religiosa in Cina", ha ribadito il portavoce che ha poi esortando gli Stati Uniti a "rispettare i fatti e a smettere di usare le questioni religiose per interferire negli affari interni della Cina".(Cip)