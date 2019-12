Usa-Corea del Nord: ex consigliere sicurezza nazionale Bolton critica strategia Trump

- L’ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, ha contestato ieri la linea diplomatica adottata dal presidente Donald Trump nei confronti della Corea del Nord, che a detta dell’ex funzionario sta “fallendo”. “Diciamo che non è accettabile che la Corea del Nord ottenga armi nucleari, ma a questo punto si tratta più di una affermazione retorica che di una politica reale”, ha scritto sul proprio profilo Twitter Bolton, noto “falco” neoconservatore licenziato da Trump lo scorso settembre. Bolton ha commentato così le indiscrezioni secondo cui il Nord potrebbe testare un missile balistico intercontinentale o lanciare un satellite in orbita entro la fine dell’anno, interrompendo così i negoziati sulla denuclearizzazione intrapresi due anni fa con gli Stati Uniti. (segue) (Was)