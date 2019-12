Usa-Corea del Nord: ex consigliere sicurezza nazionale Bolton critica strategia Trump (7)

- Cina e Russia hanno proposto ieri al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Onu) di revocare in parte i divieti imposti dall’Onu alle esportazioni nordcoreane di statue, prodotti ittici e tessili, al fine di incoraggiare il proseguimento dei colloqui tra Washington e Pyongyang. Una bozza di risoluzione presentata dai due paesi chiede anche di porre fine al divieto di impiegare lavoratori nordcoreani all’estero, e ad una misura del 2017 che impone il rimpatrio di tutti i lavoratori nordcoreani all’estero entro la prossima settimana. La bozza esenterebbe infine i progetti di cooperazione ferroviaria e stradale dall’ambito delle sanzioni Onu, consentendo l’esercizio parziale della cooperazione pratica tra le due Coree. Non è ancora chiaro se la bozza di risoluzione verrà posta ai voti; al momento, però, Stati Uniti, Regno Unito e Francia mantengono la posizione secondo cui nessuna sanzione dovrebbe essere revocata prima della rinuncia di Pyongyang ai suoi programmi balistico e nucleare. (segue) (Was)