Usa-Corea del Nord: ex consigliere sicurezza nazionale Bolton critica strategia Trump (9)

- Le ultime stime delle Nazioni Unite in merito all’andamento dell’economia nordcoreana contribuiscono a spiegare l’irrigidimento retorico esibito negli scorsi mesi dal regime di Pyongyang, che da settimane minaccia di abbandonare definitivamente il dialogo sulla denuclearizzazione in assenza di concessioni concrete da parte degli Stati Uniti. Dopo il fallimento del secondo summit tra i leader dei due paesi, tenuto lo scorso febbraio ad Hanoi, i negoziati tesi smantellare i programmi balistico e nucleare nordcoreani hanno subito una sostanziale battuta d’arresto. A poco è servito l’incontro dello scorso giugno tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, lungo il confine militarizzato tra le due Coree: il confronto, giunto a sorpresa dopo il summit del G-20 di Osaka, aveva alimentato aspettative di un rilancio delle trattative. La linea di Washington, che vincola qualunque forma di assistenza e cooperazione economica al Nord alla denuclearizzazione “completa, verificata e irreversibile”, si è però dimostrata inflessibile. (segue) (Was)