Indonesia: autobus precipita in un crepaccio, 24 morti

- Almeno 24 persone hanno perso la vita e 13 sono rimaste ferite, dopo che un autobus è precipitato in un crepaccio in Indonesia. Lo ha confermato la Polizia di quel paese. L’autobus trasportava decine di passeggeri, alcuni dei quali sono rimasti intrappolati per ore tra le lamiere. L’incidente è accaduto nei pressi di Pagar Alam, nella provincia di Sumatra Meridionale, proprio alla mezzanotte di ieri: l’autobus è precipitato per 150 metri ed è finito in un fiume. “Si è schiantato contro la barriera stradale in cemento prima di precipitare. Alcune persone sono ancora intrappolate”, ha dichiarato Dolly Gumara, portavoce della Polizia indonesiana. (Fim)