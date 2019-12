India: il Partito del popolo indiano di Modi perde le elezioni nel Jharkhand

- La coalizione tra i partiti di opposizione Jharkhand Mukti Morcha (Jmm), Congresso nazionale indiano (Inc) e Rashtriya Janata Dal (Rjd) ha vinto le elezioni nello Stato indiano del Jharkhand. Il Partito del popolo indiano, formazione del primo ministro indiano Narendra Modi, ha riconosciuto la sconfitta nella serata di ieri. Il presidente del Jmm, Hemant Soren, si prepara alla nomina a ministro capo dello Stato. Soren si è presentato personalmente alle elezioni in due diverse circoscrizioni, ed è in testa sullo sfidante del Partito del popolo indiano (Bjp) a Barhait. Nel distretto di Dumka, invece, è alle spalle del ministro statale del Welfare uscente, Lois Marandi, a sua volta esponente del Bjp. (segue) (Inn)