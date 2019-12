India: il Partito del popolo indiano di Modi perde le elezioni nel Jharkhand (2)

- Si è svolta il 20 dicembre la quinta e ultima fase delle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Jharkhand. Le quattro precedenti si sono svolte il 30 novembre, con un’affluenza del 64,22 per cento; il 7 dicembre, con un’affluenza del 65,15 per cento; il 13 dicembre, con un’affluenza del 61,19 per cento, e il 16 dicembre, con un’affluenza del 62,54 per cento. Lo scrutinio è in programma il 23 dicembre. L’assemblea statale conta 81 seggi e ne servono quindi 41 per la maggioranza. Attualmente la coalizione maggioritaria ne ha 47, di cui 44 del Partito del popolo indiano (Bjp), che guida il governo uscente con Raghubar Das, e tre dell’All Jharkhand Students Union; il partito degli studenti, però, ha deciso di presentarsi da solo al voto, così come il Janata Dal-United (Jdu), altro potenziale partner. All’opposizione, invece, sono alleati il Jharkhand Mukti Morcha (Jmm), con 16 seggi, e il Congresso nazionale indiano (Inc), con sei; i due partiti si presentano insieme e con loro il Rashtriya Janata Dal (Rjd). (segue) (Inn)