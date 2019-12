Cina: governo presenta progetto di legge su conservazione Fiume Azzurro (2)

- "Ma il "fiume madre" si è "ammalato", ha detto Gao, aggiungendo che le condizioni di siccità sono ora frequentemente osservate in alcuni dei laghi del bacino. Alcune delle regioni lungo il fiume sono desertificate ed inquinate, e un maggior numero di industrie inquinanti si sta muovendo a monte del fiume. "Manca un meccanismo vincolante per la protezione dell'ambiente ecologico dello Yangtze e la protezione legale è in ritardo", ha aggiunto il funzionario. "Formulare una legge di protezione del fiume e proteggere meglio il nostro 'fiume madre' è una nostra responsabilità storica e farà la differenza per le generazioni future e il futuro della nazione cinese", ha detto Gao, citando le osservazioni di Li Zhanshu, presidente del Comitati Npc. (segue) (Cip)