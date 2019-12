Cina: governo presenta progetto di legge su conservazione Fiume Azzurro (5)

- Il comitato esaminerà anche il progetto di legge sulla conservazione del Fiume Azzurro (Yangtze), una proposta di riforma della legge sulla protezione degli investimenti dei compatrioti di Taiwan, il progetto di legge sul controllo delle esportazioni, il progetto di legge sulla manutenzione urbana e l'imposta sulle costruzioni e il progetto di legge sul tassa di proprietà. Inoltre, sul tavolo ci sono un progetto di decisione sulla terza sessione annuale del 13mo Npc e un progetto di decisione su un programma pilota per semplificare i procedimenti civili in alcune regioni del paese. Durante la sessione, i legislatori dovrebbero anche prendere in considerazione una relazione sui tagli delle tasse e una relazione sull'applicazione della legge sulle energie rinnovabili, tra gli altri. (Cip)