Sanità: Fraccaro, grazie a viceministro Sileri per tavolo tecnico per riattivazione punto nascita ospedale Arco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio sentitamente il viceministro Pierpaolo Sileri, che ha annunciato un tavolo tecnico presso il ministero della Salute per valutare la riattivazione del punto nascita dell'ospedale di Arco (Trento). In questo modo il governo dimostra di sapersi attivare celermente per dare una risposta alle legittime richieste che arrivano dal territorio e che non possono rimanere inascoltate". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. (Com)