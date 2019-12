Legge Bilancio: Guerini, passo avanti del governo a favore della difesa (3)

- In particolare, è stata prorogata, anche per il 2020, la possibilità di riservare il 60 per cento delle assunzioni ai profili tecnici per le esigenze degli arsenali e degli stabilimenti militari. Inoltre è stato previsto a favore dell’Arma dei carabinieri il completamento nel 2020 delle assunzioni non ultimate nel corrente anno, in aggiunta a reclutamenti straordinari nel corso del prossimo quinquennio. Ciò consentirà, tra l’altro, di sfruttare al meglio le potenzialità della Scuola allievi Carabinieri di Taranto, di recente istituzione, destinandovi ulteriori frequentatori con positivi ritorni derivanti dall’indotto sul territorio. Circa 400 saranno i nuovi allievi carabinieri a Taranto, a partire dal prossimo marzo. (Com)