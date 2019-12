Usa-Germania: indagine Sec su pratiche vendita Bmw

- La Securities and exchange commission (Sec), il regolatore del mercato finanziario degli Stati Uniti, sta indagando sulla casa automobilistica tedesca Bmw, in seguito ad un articolo del quotidiano "Wall Street Journal”. L’indagine giornalistica riguarda le pratiche di vendita di Bmw, in particolare della tecnica nota come “punzonatura”, ovvero quando una società aumenta i numeri delle vendite facendo in modo che i concessionari registrino le auto vendute anche se i veicoli sono ancora in concessionaria. "Siamo stati contattati dalla Sec e collaboreremo pienamente con le loro indagini", ha detto il portavoce dell'azienda al “Wsj”. Le indagini sulle vendite di veicoli gonfiati non sarebbe senza precedenti. All’inizio di quest’anno il regolatore statunitense ha concluso un’indagine contro Fiat Chrysler per aver gonfiato le vendite statunitensi. Fiat Chrysler ha accettato di pagare 40 milioni di dollari per risolvere le accuse a settembre. (Was)